«На каждом участке»: ВСУ активно сдаются в плен в Курской области

При этом резервы украинской армии истощаются.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в интервью РИА Новости.

«На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ „Ахмат“ и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские боевики», — объяснил Алаудинов.

Он также подчеркнул, что резервы украинской истощаются.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пленного украинского боевика. Он признался, что попал в руки российских бойцов через два часа после прибытия в Курскую область.