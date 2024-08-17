«На каждом участке»: ВСУ активно сдаются в плен в Курской области

Алаудинов: ВСУ активно сдаются в плен в Курской области
Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При этом резервы украинской армии истощаются.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в интервью РИА Новости.
«На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ „Ахмат“ и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские боевики», — объяснил Алаудинов.
Он также подчеркнул, что резервы украинской истощаются.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru передавал слова пленного украинского боевика. Он признался, что попал в руки российских бойцов через два часа после прибытия в Курскую область.
- 17 авг
- Наша земля: бойцы «Пятнашки» дают мощный отпор ВСУ в приграничье Курской области
- 17 авг
- МИД РФ: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
- 17 авг
- «Все сгорело, окончательно»: вся страна помогает пострадавшим от атак жителям Курской области
- 17 авг
- ВСУ потеряли до 300 боевиков за сутки в приграничье Курской области
- 17 авг
- В МО заявили о серьезности данных о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
- 17 авг
- Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ
- 17 авг
- Расходный материал? Украинский пленный рассказал о наплевательском отношении командования ВСУ
- 17 авг
- Захарова раскритиковала репортажи журналистов Rai о Курской области
- 17 авг
- «Признак отчаяния»: подполковник США о возможном применении ВСУ грязной бомбы
- 17 авг
- Волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района Курской области
Читайте также
64%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?