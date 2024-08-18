Феноменальный успех форума «Армия-2024»: чем будут вооружены ВС РФ

На торжественном мероприятии заключили контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

Символично, что съезд «Победы» прошел на Поклонной горе, где кроме мемориала в честь событий Великой Отечественной с недавних пор работает выставка трофейной натовской техники. На этой неделе в Москве появилась еще одна такая экспозиция. Почему бы и нет?

Трофеев много, но эта, в очень узкоспециализированном месте, на выставке «Армия 2024», где лучшие российские оружейные компании представляют свои новинки. И, соответственно, результаты применения.

Лучшей рекламы не придумаешь, особенно для тех стран, кому грозит эта самая техника НАТО. Но в Москве показали, как можно восстановить баланс сил.

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», — подчеркнул Владимир Путин.

С этого года формат мероприятия изменился, вместо «широкой масленицы» с танковым биатлоном и прочими зрелищами — собрание клуба знатоков.

Все образцы техники либо прошли испытание в зоне СВО, либо подготовлены для отправления туда.

Огромный интерес к дронам и воздушным, прежде всего, но и к наземным и водным беспилотникам тоже есть.

Чем будет вооружена российская армия увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Более 500 миллиардов рублей — такая финальная сумма стоимости контрактов, которые заключили на международном техническом форуме «Армия» в этом году.

Здесь все измерялось сотнями и тысячами. В Москву в эти дни приехали делегации из 129 стран.

Представители бизнеса, крупной военной промышленности, чиновники в одних коридорах вместе с народными оружейниками, владельцами маленьких фирм. Здесь все работают ради одного — общими усилиями сделать нашу армию сильнее и современнее.

«Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего высокоточным оружием.

Второе — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, третье — это создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», — заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Фактически все обозначенные направления и были представлены на форуме. Особое внимание — беспилотным системам.

Камера на башне машины позволяет вести огонь по противнику. Еще один образец, от другой компании, уже успешно применили на Донецком фронте при штурме Авдеевки. Это наземный комплекс «Курьер».

На часть беспилотников кроме боевых модулей можно установить средства РЭБ.

«Здесь мы представляем систему „Фумигатор“, которая работает против ФПВ и БПЛА, предназначена для спецзадач», — рассказал генеральный директор АО «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Сигнала хватит для прикрытия определенной зоны, модулей несколько, каждый глушит разные частоты дронов противника. Кроме беспилотных систем для земли, воздуха, есть средства и для передвижения по воде.

«На данном экспонате представлена универсальная система беспилотного, удаленного управления катерами, которая позволяет серийно-выпускаемые, либо вновь разрабатываемые катера сделать безэкипажными аппаратами», — сообщил заместитель начальника технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов.

Комплекс создали в военном инновационном технополисе «ЭРА». Их стенд с разработками привлек особое внимание.

Здесь побывали и представители Центра беспилотных систем имени Владимира Жоги, парни из Донецка изучали новый дрон.

«У этого беспилотника преимущество, что он может сопровождать цель уже в зоне действия РЭБ, если он захватил цель, то он ее доведет», — рассказал представитель РЦБС им. В. Жоги с позывным «Логопед».

Не прошли мимо и иностранные делегации.

Это система охраны территории «Периметр — С», несколько датчиков фиксируют появление, после, если я с оружием, передают сигнал оператору. Если человек появляется с оружием, выделяют красным контуром, таким образом наблюдать намного проще.

Теперь, после проведения форума и заключения всех контрактов, они должны оказаться в подразделениях и помочь нашим бойцам одержать победу. В этом и был смысл «Армии-2024».