Не любовь, а бизнес? Почему на самом деле расстались Бузова и Третьяков

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

Ольга Бузова и Роман Третьяков расстались на Доме-2 по настоянию продюсеров

Не любовь, а бизнес? Почему на самом деле расстались Бузова и Третьяков

Фото: © РИА Новости / Алексей Панов

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Тема:
Ольга Бузова

Эта пара считалась самой яркой и крепкой на скандальном реалити-шоу.

Расставание певицы Ольги Бузовой и шоумена Романа Третьякова во время хи пребывания на популярном шоу «Дом-2» не было случайным — к разрыву их намеренно подтолкнула команда проекта. Об этом в интервью с Яной Чуриковой рассказал продюсер известного реалити Алексей Михайловский.

Он подтвердил, что попросил Третьякова покинуть «Дом-2». По его словам, начинающая звезда Ольга Бузова была самой знаменитой участницей программы и многие смотрели шоу только ради нее — именно поэтому Михайловский рассматривал участницу в качестве ведущей в будущем. Ее возлюбленный же претендовал на место менеджера избранницы, что не совпадало с планами продюсера.

«Участники понимали, что они нужны, и начинали ставить условия. Это нормально. Но на тот момент я был не таким опытным и думал: „Вот ведь козлы“. Это был 2007 год. Стало понятно, если мы сейчас с Ромой что-нибудь не сделаем, не разрушим этот союз, то просто потеряем главную звезду. Этого никто не хотел. Не забывайте, это ведь бизнес», — объяснил собеседник Чуриковой.

Он также отметил, что к тому времени Третьяков уже не испытывал чувств к девушке и использовал ее лишь ради собственного будущего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность.

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