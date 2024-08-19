Не любовь, а бизнес? Почему на самом деле расстались Бузова и Третьяков
Ольга Бузова и Роман Третьяков расстались на Доме-2 по настоянию продюсеров
Фото: © РИА Новости / Алексей Панов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Эта пара считалась самой яркой и крепкой на скандальном реалити-шоу.
Расставание певицы Ольги Бузовой и шоумена Романа Третьякова во время хи пребывания на популярном шоу «Дом-2» не было случайным — к разрыву их намеренно подтолкнула команда проекта. Об этом в интервью с Яной Чуриковой рассказал продюсер известного реалити Алексей Михайловский.
Он подтвердил, что попросил Третьякова покинуть «Дом-2». По его словам, начинающая звезда Ольга Бузова была самой знаменитой участницей программы и многие смотрели шоу только ради нее — именно поэтому Михайловский рассматривал участницу в качестве ведущей в будущем. Ее возлюбленный же претендовал на место менеджера избранницы, что не совпадало с планами продюсера.
«Участники понимали, что они нужны, и начинали ставить условия. Это нормально. Но на тот момент я был не таким опытным и думал: „Вот ведь козлы“. Это был 2007 год. Стало понятно, если мы сейчас с Ромой что-нибудь не сделаем, не разрушим этот союз, то просто потеряем главную звезду. Этого никто не хотел. Не забывайте, это ведь бизнес», — объяснил собеседник Чуриковой.
Он также отметил, что к тому времени Третьяков уже не испытывал чувств к девушке и использовал ее лишь ради собственного будущего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность.
- 19 авг
- «Хочу и жду»: раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность
- 14 авг
- «Конечно, да!» — Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
- 11 авг
- «Я счастлива»: Бузова поделилась фото в объятиях мужчины
- 8 авг
- «Какой-то треш»: обвиненная в алкоголизме Бузова заявила о проблемах со здоровьем
- 2 авг
- «Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами
- 31 июл
- «Пили каждый день»: экс-возлюбленный Бузовой заговорил о ее тяге к спиртному
- 28 июл
- Бузовой удалили опухоль: «Лучше сразу вырезать»
- 22 июл
- Не любит детей? Сестра Ольги Бузовой раскрыла тайну певицы
- 20 июл
- «По-животному»: Боня высказалась о карьере Тарасова после развода с Бузовой
- 19 июл
- «Мои люди всегда со мной»: Ольга Бузова зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс
Читайте также
51%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?