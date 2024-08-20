«Отстреливались параллельно»: врачи под Курском вступили в бой с ВСУ и спасли раненых

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Евгения Романова
Евгения Романова 93 0

РИА Новости: медики под Курском вступили в бой с ДРГ и спасли раненых

«Отстреливались параллельно»: врачи под Курском вступили в бой с ВСУ и спасли раненых

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Курская область Спецоперация

Противник пожалел, что попытался помещать эвакуации мирных людей.

Военные медики во время эвакуации раненых в Курской области попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы. Они вступили в бой и спасли пострадавших. Об этом рассказал выполняющий задачи на курском направлении врач с позывным «Фрегат» в беседе с журналистами.

«Помимо того, что вынуждены оказать помощь раненым, они (медики. — Прим. ред.) еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными», — добавил он.

Медики рассказали, что в большинстве случаев характер ранений у людей в Курской области отличается от тех, с которыми они сталкивались на других участках зоны спецоперации. В основном это пулевые ранения, хотя в иных местах осколочные. Как объяснил врач «Фрегат», на этом участке фронта идет плотный бой с ВСУ.

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Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ массово попадают в плен в Курской области. Свои «подвиги» они записывают и выкладывают в интернет, однако потом оказываются на допросе с трясущимися руками.

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