Киевский режим уже лишился почти четырех тысяч боевиков. Операция по ликвидации противника в приграничье продолжается.

Российская армия продолжает отбивать атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совершают попытки порыва вглубь Курской области. Тем временем приграничные районы уже покинули свыше 120 тысяч человек. О том, что произошло в Курской области за сегодня — в материале 5-tv.ru.

Эвакуация в Курской области

Жители приграничных районов Курской области продолжают покидать свои дома в рамках эвакуации, которая началась после попытки боевиков ВСУ войти в регион 6 августа. Замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сегодня в беседе с ТАСС уточнил, что из девяти приграничных районов отселены более 121 тысячи человек.

«За минувшие сутки убыли самостоятельно и организованными колоннами более 650 человек», — уточнил Шаров.

Работа по эвакуации жителей Курской области в безопасные районы продолжается. Известно и о героических поступках самих граждан. Так, пенсионер из Курской области Юрий Сухоруков помог эвакуироваться 60 односельчанам. Мужчина создал Telegram-канал для жителей населенного пункта Гуево, в котором публиковал оповещения и координации в случае обстрела армии Украины. Он также научил односельчан определять направление, в котором летят снаряды.

Жители Гуево обратились к Сухорукову за помощью в эвакуации, когда тот уже переместился в безопасное место. Пенсионер координировал односельчан по телефону. Чтобы вырваться из окружения ВСУ, 60 человек переплыли через реку. За сутки они преодолели 35 километров, неся при этом по очереди бабушку на костылях.

Иностранные наемники ВСУ в Курской области

О том, что в операции киевского режима в Курской области участвуют иностранные наемники, сообщают и сами местные жители. По словам жительницы населенного пункта Черкасское Поречное Суджанского района Ирины Кириченко, она могла видеть солдат с нашивками армий Франции и Польши.

«У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки», — уточнила Кириченко.

Армия России продолжает ликвидировать боевиков в Курской области

Вооруженные силы Украины за все время потеряли в Курской области до 3800 боевиков, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, а также пять установок зенитных ракетных комплексов и столько же станций радиоэлектронной борьбы, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в их числе — три HIMARS и одна MLRS, четыре единицы инженерной техники.

Возможны ли переговоры после атаки ВСУ на Курскую область

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине остаются в силе. Однако Москве было бы «не кстати» начинать переговоры с Киевом при условии провокаций боевиков в Курской области, считает помощник Путина Юрий Ушаков.

О том, что Украина атакой на Курскую область поставила возможность переговоров на долгосрочную паузу, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Путин также указывал на то, что речи о переговорах с теми, кто наносит удары по мирным жителям, идти не может.

«Тайная» операция ВСУ в Курской области

Журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский втайне от Запада проводил подготовку атаки на Курскую область, эта тема обсуждалась только с узким кругом лиц. По информации СМИ, это связано с тем, что прошлые операции западные страны якобы заблокировали. В этот раз киевский режим поставил «союзников» перед фактом.

Председатель Морской коллегии России, помощник президента Николай Патрушев при этом отмечал, что киевские власти не рискнули бы напасть на Курскую область без помощи своих кураторов из США.

Так же считает и глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, президент* Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область, если бы Соединенные Штаты не поручили напасть на приграничные районы. Лавров подчеркнул, что фразы западных лидеров «мы здесь не причем» и «нас никто не спрашивал» эволюционировала в «к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (Валерий, экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании. — Прим. ред.) ослушался».

Иностранные журналисты в Курской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вторжение украинских боевиков в Курскую область сейчас в центре внимания западных СМИ. Особенно усердствуют итальянские и американские репортеры. Причем настолько, что забывают об элементарных правилах журналистской этики. Например, незаконно пересекают российскую границу в сопровождении неонацистов и без зазрения совести демонстрируют на экране фашистскую символику.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы уже изучают факт присутствия журналистов американской газеты The Washington Post (WP) в Судже Курской области. В Совфеде поездку работников СМИ из США назвали проявлением тупости.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.