«Уничтожается планомерно»: командир «Ахмата» о ситуации в Курской области

Генерал-майор заявил об остановке противника.

Бойцы российского спецназа «Ахмат» на курском направлении планомерно ликвидируют боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник на участке фронта формирования остановлен. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка у нас подконтрольная. Противник уже на нашем участке конкретно остановлен, уничтожается планомерно, работа ведется. Ситуация у нас — абсолютно все уже под контролем», — сказал он в беседе с ТАСС.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные медики под Курском вступили в бой с ВСУ и спасли раненых. Противник пожалел, что попытался помещать эвакуации мирных людей.