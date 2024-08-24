Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными

Россия вернула 115 военнослужащих, попавших в плен к ВСУ на курском направлении.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Видео с освобожденными из украинского плена российскими военными опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах видно, как военнослужащие размещаются в двух автобусах. В ведомстве отметили, что в ближайшее время их направят на лечение и реабилитацию.
Одному из бойцов, по всей видимости, потребовалась помощь медиков на месте — молодого человека поместили в машину скорой помощи.
Ранее в этот день Россия вернула 115 военных, которые попали в плен к ВСУ на курском направлении. Взамен были переданы 115 украинских боевиков. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. До отправки домой им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными.
Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной в формате 95 на 95 состоялся в июле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ массово попадают в плен в Курской области. Их количество исчисляется уже десятками.
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