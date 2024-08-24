Бывшего Бузовой заключили под стражу за мошенничество
Мужчину уже приговаривали к условному сроку.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга / procspb; 5-tv.ru
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Бывшего возлюбленного певицы и телеведущей Ольги Бузовой Радия Лебедева заключили под стражу за обман футболистки «Зенита» Лины Якуповой на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.
Согласно материалам следствия, с 2022 по 2023 год Лебедев, обманным путем завладел денежными средствами потерпевшей в размере более 11 миллионов рублей.
«С учетом позиции представителя прокуратуры Приморского района суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, известно, что Радий Лебедев уже был приговорен к условному сроку за мошенничество. Его обвинили в хищении 3,6 миллионов рублей. По версии следствия, он пообещал знакомому помощь в покупке автомобиля, но для этого потребовал перевести деньги на свой счет, после чего пропал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин предложил обманутой мошенниками Долиной помощь.
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