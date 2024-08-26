Далеки до разрешения: о чем договорились Израиль и «Хезболла» после обмена ударами
Reuters: Израиль и «Хезболла» не хотят дальнейшей эскалации конфликта в регионе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru
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Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться.
Израиль и ливанское движение «Хезболла» не хотят дальнейшей эскалации в регионе. Об этом дипломаты сообщили информационному агентству Reuters после развернувшихся боевых действий.
Накануне стороны обменялись массированными ударами. Истребители ЦАХАЛ атаковали позиции «Хезболлы». Целями обстрела стали 270 объектов на юге Ливана. В ответ организация запустила в сторону Израиля около 230 ракет. В результате взаимных ударов погиб один израильтянин и три жителя Ливана. Эти атаки стали самыми крупными за последнее время.
При этом ситуация на Ближнем Востоке далека от разрешения. Ведь переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа завершились без соглашения, так как стороны не пошли на ряд компромиссов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сектор Газа оказался под угрозой критической нехватки воды.
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