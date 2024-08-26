Точными ударами: какие энергообъекты выведены из строя на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 698 0

МО: войска РФ ударили по электроподстанции и газокомпрессорным станциям Украины

Точными ударами: какие энергообъекты выведены из строя на Украине

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны сообщили о поражении всех целей.

Вооруженные силы России утром понедельника, 26 августа, нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавших работу военно-промышленного комплекса Украины. Ими стали электроподстанции и газокомпрессорные станции, а также места хранения авиасредств поражения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — говорится в сообщении.

Вместе с тем армия РФ нанесла поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Они обеспечивают функционирование газотранспортной системы Незалежной.

Также удары были нанесены по местам хранения авиационных средств поражения, которые страны Запада передали Украине. Находится они на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены. После этого на Украине отмечаются перебои в электроснабжении, срыв железнодорожных перевозок вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Прежде на Украине заявляли о повреждении энергообъектов в 15 регионах страны. Вместе с тем сообщали о прогремевших взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры ВПК Украины.

Тема:
Спецоперация
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