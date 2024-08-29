Российские танкисты нанесли удар по позициям пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские танкисты нанесли удар по позициям пехоты ВСУ
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Танкисты «Южной» группировки войск нанесли ряд ударов по укрытию личного состава ВСУ на Донецкой линии фронта. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Экипаж танка Т90-М оперативно занял позицию и ударил по цели.
«Противника накрывали. Он укрылся в здании и поступил приказ его разобрать. Каждый день пехоту поддерживаем в наступательных действиях. Днем. Ночью. И враг уже не может держать оборону здесь. Начинает отступать», — рассказал командир танка с позывным «Дес».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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