Войска РФ отразили четыре атаки ВСУ в Курской области

Бойцы продолжают отражать попытки вторжения противника на территорию России.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии за минувшие сутки отразили четыре атаки армии Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.
Вместе с тем российские бойцы сорвали попытки атак ВСУ в направлении таких населенных пунктов, как Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В ходе боев ликвидированы до 70 украинских боевиков, еще пятеро сдались в плен. Также ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины.
В Минобороны подчеркнули, что армия России продолжает отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ стараются уничтожить своих боевиков, сдающихся в плен. Бойцы «Амата» уничтожили в Курской области уже больше 500 машин ВСУ, а вот с пленными ситуация обстоит совсем иначе.
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