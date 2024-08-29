Войска РФ отразили четыре атаки ВСУ в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Бойцы продолжают отражать попытки вторжения противника на территорию России.

Войска РФ отразили четыре атаки ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Курская область Спецоперация

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии за минувшие сутки отразили четыре атаки армии Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские бойцы сорвали попытки атак ВСУ в направлении таких населенных пунктов, как Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В ходе боев ликвидированы до 70 украинских боевиков, еще пятеро сдались в плен. Также ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины.

В Минобороны подчеркнули, что армия России продолжает отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ стараются уничтожить своих боевиков, сдающихся в плен. Бойцы «Амата» уничтожили в Курской области уже больше 500 машин ВСУ, а вот с пленными ситуация обстоит совсем иначе.

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