Лето продолжается: какая погода будет в Москве в начале сентября

Синоптик Шувалов: летняя погода в Москве продлится вплоть до среды
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Бабье лето пока не пришло, но погода днем держится на уверенном уровне больше плюс 20 градусов.
По-летнему теплая погода в Москве и области продолжает сохраняться. Синоптики обещают, что столбики термометра в первую неделю осени будут днем держаться на уровне от плюс 20 до плюс 29 градусов. Однако Бабье лето пока еще не пришло. Прогноз погоды на неделю с 3 по 8 сентября в материале 5-tv.ru.
Какая погода будет в Москве
Летняя погода сохранится в Москве вплоть до среды. Пока она держится на уровне больше плюс 25 градусов, но уже на этой неделе начнет падать. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360».
«Это просто продолжение лета, и будет оно вплоть до среды», — сказал он.
Как отметил синоптик, Бабье лето в Москву пока не пришло. Во вторник и среду — 3 и 4 сентября — в столице температура воздуха составит от 25 до 28 градусов тепла, а уже в четверг она опустится до плюс 22 градусов. Ночью столбики термометра приблизятся к плюс 10 градусам, а в области — к плюс пяти.
«Солнечная погода без малейшего намека на дождь может продлиться до середины месяца. Очень мощный антициклон придет в гости надолго», — подчеркнул Шувалов.
Прогноз погоды в Подмосковье
В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что с 3 по 5 сентября в Московском регионе ожидается облачность. При этом ветер будет северо-восточный. Погода будет без осадков.
Температура воздуха в Подмосковье тоже будет постепенно снижаться. Если во вторник обещают от плюс 24 до плюс 29 градусов, то в среду уже от плюс 22 до плюс 27 градусов. В четверг будет плюс 19 — плюс 24 градуса, а в пятницу — плюс 20 — плюс 25 градусов.
Погода в ночное время в области будет уже больше напоминать осень. Так, в ночь на 4 сентября будет от плюс 11 до плюс 16 градусов, на 5 сентября — от плюс 6 до плюс 11 градусов, а на 6 сентября — от плюс пяти до плюс 10 градусов. Кстати, в пятницу ветер прогнозируют юго-восточный, от двух до семи метров в секунду.
Что будет с погодой на выходных
Гидрометцентр России обещает довольно теплые выходные 7 и 8 сентября — от 20 до 27 градусов днем. При этом в ночь на субботу температура воздуха составит от плюс пяти до плюс 10 градусов, а на воскресенье — от плюс восьми до плюс 13 градусов.
В субботу обещают небольшую облачность. Осадков не будет. В воскресенье прогнозируется облачность и слабый ветер. Осадки не предвидятся.
Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики сообщили об аномальной жаре и ливнях этой осенью. Бабье или индийское лето отменилось во многих регионах. Но москвичи могут пока купальники не убирать.
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