Президент прокомментировал информацию о потерях ВСУ на ВЭФ-2024.

Минобороны России несколько раз в сутки докладывает президенту РФ Владимиру Путина об обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил глава государства на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«То, что происходит каждый день, естественно, мне генштаб Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладывает», — сказал он.

Путин добавил, что данные о потерях ВСУ в зоне спецоперации, которые предоставляет Минобороны, подтверждаются сразу из нескольких источников. Президент считает эти сведения объективными.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ. Создается впечатление, что Незалежной руководят инопланетяне или иностранцы, отметил глава государства.