О долге и ответственности: в Москве прошел один из первых спектаклей, посвященных СВО

Одну из первых в России постановок о специальной военной операции показывает Тульский Академический театр. Актеры уже отправились на гастроли. Первым в столице трупу принял Театр Российской Армии.

«Свадебное платье для Аксолотля. Сны» — так называется спектакль — о молодом человеке без образования и работы, который внезапно попадает на фронт. О главной идее произведения рассказала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Вместо ярких декораций — маскировочная сеть и мешки с песком, вместо отважного героя перед зрителями — антигерой. Главный персонаж — 30-летний Максим. У него нет образования и постоянной работы. Случайно он попадает на фронт.

Спектакль «Свадебное платье для Аксолотля. Сны» поставил Тульский академический театр. Это одна из первых постановок в России о специальной военной операции. Передать характер инфантильного молодого человека помогают световые инсталляции. Весь спектакль Максим словно в аквариуме, точь-в-точь как аксолотль.

«У Аксолотля есть очень уникальная возможность. Это личинка, которая может размножаться, но при этом не вырастет. То есть он может всю жизнь оставаться ребенком. И по сути главный герой — это 30-летний ребенок, который не готов принять ответственность за свою жизнь. И мы говорим о том, что вырастет он или нет», — говорит режиссер-постановщик Тульского академического театра драмы Анна Терешина.

Оказавшись на фронте, Максим слышит истории сослуживцев, тех, кто похоронил своих детей после обстрелов ВСУ. Среди отважных добровольцев, которые защищают мирных жителей от украинских боевиков, Максим все-таки начинает меняться.

«Я хотел донести то, что очень важно в нужный момент своей жизни брать на себя ответственность не только за себя, но и за человека. Потому что парни, которые в данный момент находятся на СВО, они отвечают не только за себя, но и за каждого из них. Этого не было у моего героя», — объясняет актер Тульского академического театра драмы Артем Стребляк.

О том, что враги и герои ближе, чем всем нам кажется, напоминают военные трофеи, которые театру передали бойцы с фронта. Во время антракта зрители стоят в очереди, чтобы отправить добровольцам письма с благодарностью.

В фойе театра — не декорации, а вещи, которые отправят бойцам на фронт. Теплые носки и шапки вяжут волонтеры. Они же рассказывают, как каждый из нас может помочь, например, учат плести маскировочную Сеть.

Такую же, только зимнюю, плетут и герои пьесы. Материалов не хватает и в ход идет все, что есть под рукой. Жена бойца маскировочную сеть для мужа сделала из своего свадебного платья. Это реальная история, которую сценарист взял за основу пьесы.

После громкой премьеры дома в Туле актеры отправились на гастроли. Московский театр российской армии — одна из первых точек в туре.

Спектакль одновременно поражает безразличием одних людей и восхищает добротой и силой духа других. Эта пьеса не только о героях СВО, но и о том какое место в борьбе за мир занимает каждый из нас.