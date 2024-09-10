В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняты ограничения

Они вводились ночью в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ
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В московских воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Жуковском сняты временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В 07:58 (по московскому времени. — Прим. ред.) ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», — написал он.
Прежде в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в воздушной гавани в Казани ввели временные ограничения на вылет и посадку. Решение принято из соображений безопасности полетов гражданских ВС. Причем в московских аэропортах ограничения работали с ночи.
Дело в том, что, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 144 беспилотника самолетного типа над девятью регионами страны. В Подмосковье дрон ударил по многоквартирному жилому дому в Раменском. В результате атаки националистов погибла 46-летняя женщина. Также есть пострадавшие, все они госпитализированы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители поврежденного дома в Раменском рассказали об атаке БПЛА ВСУ.
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