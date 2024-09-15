Юлия Чичерина совместно с творческой фронтовой бригадой дала концерт в зоне СВО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 181 0

Артисты выступили перед российскими военнослужащими под открытым небом.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации состоялся совместный концерт заслуженной артистки РФ Юлии Чичериной и фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа для военнослужащих подразделений группировки войск «Север». Выступление состоялось в тыловом районе, где российские бойцы отдыхают между выполнением боевых задач. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

«Фронтовая творческая бригада сейчас работает на госгранице, мы объезжаем все наши направления. Основная задача — поддержать наших воинов, защитников, поднять боевой дух, просто отвлечь их от обычных воинских будней, напомнить о доме, о семье, ну и просто организовать досуг», — рассказал начальник фронтовой творческой бригады, позывной «Мастер».

Как отметил военный, личный состав его бригады составляют мобилизованные военнослужащие, которые в мирное время занимались творческой деятельностью. Среди них музыканты, актеры театра, которые подписали контракт и отправились на фронт помогать защитникам Родины словом и песней.

На импровизированной сцене под открытым небом артисты представили музыкальную программу, состоящую из композиций патриотической тематики, а также известных всем народных песен. Военнослужащие бурными аплодисментами встречали каждый номер. Концерт длился более часа, так как исполнителей не раз просили выступить на бис.

После концерта Юлия Чичерина и солисты фронтовой творческой бригады тепло пообщались со зрителями, которым вскоре предстоит вернуться к выполнению боевых задач.

Ранее, писал 5-tv.ru, рок-певец и бессменный солист группы «Рондо» Александр Иванов рассказал о помощи российским бойцам.

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