Юлия Чичерина совместно с творческой фронтовой бригадой дала концерт в зоне СВО

Артисты выступили перед российскими военнослужащими под открытым небом.
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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В зоне спецоперации состоялся совместный концерт заслуженной артистки РФ Юлии Чичериной и фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа для военнослужащих подразделений группировки войск «Север». Выступление состоялось в тыловом районе, где российские бойцы отдыхают между выполнением боевых задач. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.
«Фронтовая творческая бригада сейчас работает на госгранице, мы объезжаем все наши направления. Основная задача — поддержать наших воинов, защитников, поднять боевой дух, просто отвлечь их от обычных воинских будней, напомнить о доме, о семье, ну и просто организовать досуг», — рассказал начальник фронтовой творческой бригады, позывной «Мастер».
Как отметил военный, личный состав его бригады составляют мобилизованные военнослужащие, которые в мирное время занимались творческой деятельностью. Среди них музыканты, актеры театра, которые подписали контракт и отправились на фронт помогать защитникам Родины словом и песней.
На импровизированной сцене под открытым небом артисты представили музыкальную программу, состоящую из композиций патриотической тематики, а также известных всем народных песен. Военнослужащие бурными аплодисментами встречали каждый номер. Концерт длился более часа, так как исполнителей не раз просили выступить на бис.
После концерта Юлия Чичерина и солисты фронтовой творческой бригады тепло пообщались со зрителями, которым вскоре предстоит вернуться к выполнению боевых задач.
Ранее, писал 5-tv.ru, рок-певец и бессменный солист группы «Рондо» Александр Иванов рассказал о помощи российским бойцам.
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