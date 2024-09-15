Российские силы уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 100 0

Также поражены места хранения украинских БПЛА.

Российские силы уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии и железнодорожный эшелон с западным оружием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что для выполнения целей РФ были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Поражены еще места хранения БПЛА, цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет ВСУ, а также скопления живой силы противника и его военной техники в 148 районах проведения СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы сбили два украинских Су-27 и МиГ-29. Также удалось перехватить снаряд HIMARS и другие цели.

Тема:
Спецоперация
15 сент
«У нас хватает»: Песков рассказал об экономической поддержке армии России
15 сент
Российские силы сбили два украинских Су-27 и МиГ-29
15 сент
Новый план? Зеленский хочет прекращения огня на отдельных участках фронта
15 сент
Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
15 сент
Черед Часова Яра все ближе: российские войска выбивают Донбасс из лап ВСУ
15 сент
Юлия Чичерина совместно с творческой фронтовой бригадой дала концерт в зоне СВО
15 сент
«Боевой армейский резерв страны»: Минобороны РФ начало формировать отряды «БАРС»
15 сент
Дома и стены помогают: как проходит освобождение Курской области от боевиков ВСУ
14 сент
В Москве приземлился самолет с освобожденными из плена российскими военными
14 сент
Главой детского «Движения первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
90.93
-0.18 100.80
0.41
Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

Последние новости

13:37
Более 300 боевиков и 3 танка ВСУ: армия РФ продолжает вытеснять противника из Курской области
13:16
Теплоход столкнулся с прогулочным судном в Петербурге
13:08
Среди отравившихся в соццентре оказалась 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой
13:03
Диагноз по голосу: как распознать сахарный диабет без анализов
12:47
«У нас хватает»: Песков рассказал об экономической поддержке армии России
12:36
Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково

Сейчас читают

Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково
Среди отравившихся в соццентре оказалась 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой
«Дыхание осени» близко: какая погода будет в Москве на следующей неделе
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака