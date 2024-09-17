«Потери быстро растут»: стало известно о переброске ВСУ из Курской области в ДНР

Politico: Сырский передислоцирует в Донбасс подразделения ВСУ из Курской области
Фото: Reuters / Russian Defence Ministry
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Российские войска ежедневно ликвидируют боевиков в зоне спецоперации.
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский вынужден перебросить подразделения из Курской области в Донбасс. Об этом передает издание Politico со ссылкой на неназванного украинского боевика.
«По словам украинских солдат, с которыми общался Politico, украинские потери в Донецке быстро растут, что вынуждает Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курска для усиления обороны в Донецкой области», — указывается в публикации.
Отмечается, что в то же время армия России продолжает наступление в Донбассе и добивается успехов.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область. Противник потерял до 400 боевиков в ходе боев в регионе.
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