Российские войска ежедневно ликвидируют боевиков в зоне спецоперации.

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский вынужден перебросить подразделения из Курской области в Донбасс. Об этом передает издание Politico со ссылкой на неназванного украинского боевика.

«По словам украинских солдат, с которыми общался Politico, украинские потери в Донецке быстро растут, что вынуждает Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курска для усиления обороны в Донецкой области», — указывается в публикации.

Отмечается, что в то же время армия России продолжает наступление в Донбассе и добивается успехов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область. Противник потерял до 400 боевиков в ходе боев в регионе.