Российские бойцы FPV-дроном уничтожили бронемашину ВСУ в курском приграничье

Минобороны показало кадры уничтожения бронированной машины ВСУ FPV-дроном
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Боевики пытались спрятать технику в лесу, однако разведывательный беспилотник выследил ее.
Бойцы группировки войск «Север» уничтожили FPV-дроном боевую бронированную машину (ББМ) украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры работы оператора беспилотника опубликовало Минобороны РФ.
Уточняется, что разведчики группировки войск «Север» ночью с помощью беспилотника обнаружили движение бронемашины противника в лесополосе в курском приграничье.
После этого выявленная цель была оперативно уничтожена FPV-дроном. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв вражеской бронемашины.
Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Также массированный удар был нанесен по цехам, производящим беспилотники, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.
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