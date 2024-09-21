Российские бойцы FPV-дроном уничтожили бронемашину ВСУ в курском приграничье

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Минобороны показало кадры уничтожения бронированной машины ВСУ FPV-дроном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Боевики пытались спрятать технику в лесу, однако разведывательный беспилотник выследил ее.

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили FPV-дроном боевую бронированную машину (ББМ) украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры работы оператора беспилотника опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что разведчики группировки войск «Север» ночью с помощью беспилотника обнаружили движение бронемашины противника в лесополосе в курском приграничье.

После этого выявленная цель была оперативно уничтожена FPV-дроном. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв вражеской бронемашины.

Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Также массированный удар был нанесен по цехам, производящим беспилотники, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

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