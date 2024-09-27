Российские силы освободили населенный пункт Мариновка в ДНР
Противник в ходе боев на этом направлении понес большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.
Фото: Полегенько Александр/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Мариновка в ДНР, сообщили в Минобороны страны.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.
Так, на этом направлении спецоперации противник за неделю потерял до 3880 боевиков, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 27 сент
- За неделю ВС РФ пресекли 11 попыток ВСУ прорваться через границу России
- 27 сент
- Новая модель дрона-корректировщика «Альбатрос М5» появилась в зоне СВО
- 27 сент
- Артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 сент
- В Глушковском районе Курской области уничтожена техника ВСУ
- 27 сент
- Морпехи нанесли удары по «опорникам» ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 сент
- Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
- 26 сент
- Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР
- 26 сент
- Ночная работа: в приграничье отряды Росгвардии ведут воздушную разведку с помощью БПЛА
- 26 сент
- «Гиацинт-Б» уничтожила склад ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 сент
- Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
68%
0.02 103.19
-0.29
Нашли ошибку?