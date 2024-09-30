Более 350 боевиков и 8 единиц бронетехники: ВС РФ вытесняют противника из Курской области

Российская армия продолжает наносить поражение украинским войскам в ходе спецоперации.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины в Курской области. За минувшие сутки наши бойцы ликвидировали более 350 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 350-ти военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», — говорится в сообщении.

Российские войска также уничтожили радиолокационную станцию противовоздушной обороны (ПВО) «Рада», бронированную ремонтно-эвакуационную машину M-88 и 12 авто ВСУ.

В частности, подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Также были отражены две контратаки в направлении Любимовки и Плехово.

Еще войска РФ смогли отразить пять попыток противника прорваться через границу страны в направлении Нового Путя. Поражение ВСУ нанесено также в следующих населенных пунктах: Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области в населенных пунктах Беловоды, Будивильное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Среди общих потерь ВСУ также отмечается 33 пусковых установок РСЗО, включая восемь HIMARS и шесть MLRS, девять установок ЗРК, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы и три системы ПВО.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России освободила населенный пункт Нелеповка в ДНР. ВСУ в ходе боев под Донецком потеряли до 630 боевиков.