Накроет с головой: магнитный шторм обрушится на Землю уже в эти выходные

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 44 0

Магнитный шторм от мощной вспышки на Солнце дойдет до Земли уже на этой неделе

Накроет с головой: магнитный шторм обрушится на Землю уже в эти выходные

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Все дело в крайне мощной вспышке на Солнце.

Магнитный шторм обрушится на Землю уже на этой неделе — 5 октября. Все из-за мощнейшей вспышки на Солнце класса X7.1. Об этом KP.RU рассказала руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Эксперт напомнила, что вспышка максимально возможного класса произошла в этот вторник, 1 октября. Она стала второй по мощности в текущем 25-м цикле солнечной активности, который приближается к своему максимуму.

При этом специалисты НАСА считают, что облако плазмы от Солнца заденет Землю лишь краем, то есть маловероятно, что последствия от грядущего шторма будут катастрофическими. При этом метеозависимым людям точно стоит подготовиться к «насыщенным» выходным.

Более того, это окажется далеко не единственной магнитной бурей в октябре. До этого сообщалось, что в этом месяце их ожидается сразу три — они будут идти с недельными перерывами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как легче перенести сильную магнитную бурю

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