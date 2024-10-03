«Катастрофа режима»: как потеря Угледара скажется на положении Зеленского

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 499 0

Политолог Михайлов: потеря Угледара — повод для Запада прекратить помощь Киеву

Фото, видео: Reuters/Elizabeth Frantz

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Тема:
Спецоперация

Западные партерны видят, что Киев не справляется, и могут начать предпринимать меры.

Российские войска полностью освободили Угледар. Политолог Евгений Михайлов объяснил 5-tv.ru, как потеря этого города скажется на дальнейшем ходе спецоперации и на режиме президента* Украины Владимира Зеленского.

«Взятие Угледара — это огромная победа русских войск. Это мощнейший укрепрайон», — подчеркнул эксперт.

Михайлов напомнил, что в Угледаре большие запасы угля. Потеря этого населенного пункта для Украины — это удар по угольной промышленности страны.

Политолог отметил, что сейчас происходят успешные боевые действия в сторону Красноармейска (украинское название — Покровск). При потере этого города украинская металлургия останется «лежать на боку». Им нечем будет питать металлургические заводы.

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«Фактически, это катастрофа украинского режима. Потеря крупных городов, а Угледар это крупный промышленный центр, это сильный удар, который, разумеется, отмечен западными партнерами. Для них это лишний повод прекратить военную помощь, потому что они не справляются, а русские берут города за городами», — отметил Михайлов.

В заключении политолог подчеркнул, что украинское руководство прекрасно понимало, что город перестанет быть под их контролем. Нежелание Зеленского сдавать Угледар привело к тому, что многие подразделения ВСУ оказались, фактически, «в мясорубке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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