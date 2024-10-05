ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР

Об этом сообщило Минобороны РФ.
Фото: Reuters/STRINGER
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Российские войска освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал о боевой работе снайперов в зоне СВО. Российские бойцы продолжают громить противника на поле боя.
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