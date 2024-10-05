ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР

Фото: Reuters/STRINGER

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о боевой работе снайперов в зоне СВО. Российские бойцы продолжают громить противника на поле боя.

Тема:
Спецоперация
5 окт
Минобороны: за минувшие сутки ВСУ потеряли до 1925 боевиков в зоне СВО
5 окт
Под пристальной слежкой: новые подробности об освобождении Угледара
5 окт
Глаза фронта. Лучшее видео из зоны СВО
5 окт
«Грады» застали врасплох боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 окт
ВСУ начали использовать «выжигающие» дроны в районе Днепра
4 окт
Издеваются и избивают: жена участника СВО призвала ООН спасти мужа от пыток ВСУ
4 окт
«Болезненная неудача»: как Запад отреагировал на потерю ВСУ Угледара
4 окт
Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам СВО
4 окт
Минпромторг и «Народный фронт» передали бойцам СВО уазики и квадроциклы
4 окт
ВСУ пять раз пытались прорваться через российскую границу в Курской области
+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
«Это везде, это повсеместно»: Валерия рассказала о главном тренде современности
12:40
Минобороны: за минувшие сутки ВСУ потеряли до 1925 боевиков в зоне СВО
12:35
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР
12:25
Под пристальной слежкой: новые подробности об освобождении Угледара
11:56
Путин встретится с президентом Таджикистана в Москве
11:38
«Возрастные изменения»: почему Филипп Киркоров начал носить парик

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения