Российские подразделения активно вытесняют врага с нашей земли.

В Киеве, несмотря на официальную риторику про границы 1991 года, на самом деле все видят и все понимают, и за кулисами, после смены главы МИДа начали вести переговоры на более рациональной основе.

Британская Financial Times рассказала, что министр Сибига, во время поездки в США, уже не стесняясь обсуждал, что именно Украине придется отдать в плане территорий и что она за это хочет получить. И один из предметов обмена, как раз Курский плацдарм, который, впрочем, с каждым днем все меньше и меньше. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин передает из приграничья.

Группа ВСУ в небольшом селе Плехово разбегается по своим опорным пунктам, в этот момент точечно начинает работать наша артиллерия.

Враг ежедневно теряет сотнями живую силу и технику. На обочинах целые колонны сожженных машин ВСУ.

До тла на дорогах вдоль лесопосадок сжигают машины противника и наши операторы БПЛА.

Российские подразделения активно вытесняют врага с Курской земли. На востоке от Суджи бойцы вот-вот начнут штурмовать Плехово. На западе мы все ближе к Любимовке.

Скопление вражеских боевиков в приграничье выявляет разведка и военнослужащие Росгвардии. Свои задания ведомство выполняет в рамках режима контртеррористической операции

В боевой готовности экипаж бронегруппы. В любой момент они могут отправиться на выполнение боевой задачи.

«Наша задача не допустить проникновения ДРГ дальше вглубь. Смотрим за небом. Вражеские БПЛА. Наблюдаем за ними», — рассказывает военнослужащий Росгвардии с позывным «Агент».

Боевые трофеи пополняются у бойцов ежедневно. Военнослужащие на днях сбили огромный украинский беспилотник «Бабу Ягу», которая несет в себе пятьдесят килограммов боекомплекта.

Вражеские дроны активно атакуют жилые дома в приграничье, где еще остаются люди. Из опасных районов, под обстрелами, бойцы, волонтеры, администрация вывозят всех гражданских.

Зоя и Виктор педагоги из Суджанского района. Выехали из своего села, когда украинские неонацисты только зашли в Курскую область.

«Вышел в огород, там лесок. Смотрю — по всем сторонам леса уже автоматные очереди Калашникова, взрывы. Ну что, надо собираться и уезжать», — говорит директор средней школы Суджанского района Виктор Кузьмин.

Семья поселилась в Белгороде у родных. Их населенный пункт пока находится под украинской оккупацией, но педагоги ждут, когда с фронта сообщат об успешном освобождении села, чтобы как можно скорее вернуться на родную землю.

Фронтовики идут во власть

В Курской области сенатором стал Алексей Контратьев, у него четыре Ордена Мужества, два он получил за время службы в спецназе, в том числе на Кавказе, а два уже за СВО.

Полковник Контратьев проходит обучение по президентской программе «Время героев», где участников боевых действий учат основам госслужбы.

Уже известно, что герой России Артур Орлов назначен руководителем молодежной организации «Движения первых». Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по молодежной политике и соцкоммуникациям Республики Саха. Евгений Чинцов возглавил Городскую Думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Четыре человека будут работать в Администрации Президента Российской Федерации, есть назначения в РЖД, «Росатом». Всего около 20 человек получили предложения о новой работе.

Еще одному абитуриенту кадровой программы Владимир Путин сделал предложение лично. Он назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе и объяснил почему так востребованы в госструктурах выпускники «Времени Героев».

«Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе „Время героев“. Уверен, они справятся. Больше того, думаю, что для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры в самом хорошем смысле этого слова», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент. Да, сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа, но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, наших людей — я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения», — отметил Артем Жога.

Артем Жога до назначения был председателем Народного совета ДНР. Он — герой ДНР, полковник. В 2014 году вместе с сыном Владимиром добровольцем встал на защиту Донбасса, они воевали в батальоне «Спарта».

Сын погиб весной 2022 года при эвакуации мирных жителей из Волновахи. Посмертно Владимир Жога был удостоен звания Героя России, первым из жителей Донецкой народной республики. «Золотую звезду» сына Артем Жога получил из рук президента и продолжил служить на благо Отечества.

На программу «Время Героев» пришло десятки тысяч заявок, на первый поток отобрали 83 кандидата. Если бы у нас такой конкурс был на все госдолжности, уверен, нам удалось бы избежать многих проблем и недоразумений.

Впрочем, не все участники программы выбрали госслужбу, многие хотят вернуться в действующую армию. Им организовали обучение в Академии Генштаба.