«Даже за тысячи километров»: возлюбленный устроил сюрприз Бузовой
Возлюбленный Бузовой подарил ей букет цветов во время ее командировки в Китай
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бойфренд телеведущей не забывает уделять ей внимание, несмотря на то, что она в Китае.
Загадочный ухажер певицы Ольги Бузовой преподнес ей шикарный подарок в виде огромного букета алых роз. Об этом пишет 7Дней.ru.
Причем свой презент возлюбленный отправил артистке прямо в Китай в город в Чженчжоу, где она сейчас находится.
«Спасибо за любовь! Даже, находясь за тысячи километров, ты заботишься обо мне», — прокомментировала Бузова поступок избранника.
Бузова на днях уехала в командировку в Китай ради съемок нового сезона реалити-шоу. Из-за плотного графика работы ей приходится на долгое время расставаться со своим возлюбленным, личность которого она так и не рассекретила.
О ее романе с новым мужчиной певица начала намекать еще в августе этого года, но до сих пор неизвестно, кто бы это мог быть.
Однако ведущая периодически напоминает о нем в соцсетях, показывая то помолвочное кольцо, то подготовку к свадьбе. Не так давно она и вовсе намекала на свою беременность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, о подготовке Бузовой к важному событию. Певица сияла от счастья, демонстрируя свой макияж и укладку во время «утра невесты».
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