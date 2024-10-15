Вместе с тем российские силы ПВО сбили более 40 украинских дронов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, подразделения «Западной» группировки войск смогли отбить четыре контратаки, «Южной» — три, а «Центральной» — две.
Вместе с тем российские бойцы нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Степное под Запорожьем и Антоновка Херсоновской области.
Также в Минобороны рассказали о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Они сбили управляемую авиабомбу Hammer и 43 украинских дрона.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевикам ВСУ не дали закрепиться на новых позициях под Угледаром. По противнику успешно отработала артиллерия ВС РФ.
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