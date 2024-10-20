Все важное с собой: жена убитого лидера ХАМАС укрывается в бункере с сумкой за $32 тысячи

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

ЦАХАЛ показал кадры укрывающейся в бункере жены лидера ХАМАС Синвара

Все важное с собой: жена убитого лидера ХАМАС укрывается в бункере с сумкой за $32 тысячи

Фото: www.globallookpress.com/Mschf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Главу политбюро палестинского движения ликвидировали в среду, 16 октября.

Супруга ликвидированного главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара прячется в подземном бункере. Укрывается она с сумкой Hermès Birkin Black Togo, стоимость которой составляет порядка 32 тысяч долларов. Об этом заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авихай Эдри на странице в соцсети X.

Эдри опубликовал видео, снятое камерой службы безопасности ХАМАС 6 октября 2023 года, накануне масштабной атаки движения на Израиль. На кадрах видно, как еще живой Синвар вместе с женой и тремя детьми идут по тоннелю в бункер. При этом женщина держит в руках дорогую сумку. После этого Синвар несколько раз появлялся перед камерой. Он готовился к долгому нахождению в бункере и носил туда продукты питания.

Читайте также

Армия Израиля опубликовала последние кадры с лидером ХАМАС

На этой неделе армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Палестинское движение уже подтвердило его убийство. Там уточнили, что операция была проведена в среду, 16 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности убийства лидера ХАМАС Синвара. Моссад и другие израильские спецслужбы охотились за ним много лет.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
20 окт
Более 80 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по сектору Газа
18 окт
«Мы не знали»: стали известны подробности убийства лидера ХАМАС Синвара
18 окт
«Мы на грани смерти!» — в секторе Газа свирепствует голод
15 окт
Самое смертоносное нападение: как Израиль пропустил болезненный удар перед атакой против Ирана
14 окт
«Украина подождет»: передача Израилю системы ПРО THAAD стала «оплеухой» Зеленскому
13 окт
«Черный лебедь» прилетел на Ближний Восток: за конфликтом маячит тень США
11 окт
Свыше 100 медработников в Ливане погибли при израильских обстрелах
11 окт
«Хезболла» выпустила около 190 снарядов по Израилю
10 окт
Более 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа
8 окт
В конфликт на Ближнем Востоке втягивается все больше стран
+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:06
Самый молодой праздник России: значение и традиции Дня отца
8:47
Все важное с собой: жена убитого лидера ХАМАС укрывается в бункере с сумкой за $32 тысячи
8:32
Тебе здесь не рады: Байден совершил свою последнюю рабочую поездку в Европу
8:16
Ураган «Оскар» бушует в акватории Атлантического океана
7:50
Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Нижегородской области
7:37
Российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне СВО

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Число погибших при взрыве в Тамбовской области выросло: что известно о трагедии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака