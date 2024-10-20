Все важное с собой: жена убитого лидера ХАМАС укрывается в бункере с сумкой за $32 тысячи
ЦАХАЛ показал кадры укрывающейся в бункере жены лидера ХАМАС Синвара
Фото: www.globallookpress.com/Mschf
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Главу политбюро палестинского движения ликвидировали в среду, 16 октября.
Супруга ликвидированного главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара прячется в подземном бункере. Укрывается она с сумкой Hermès Birkin Black Togo, стоимость которой составляет порядка 32 тысяч долларов. Об этом заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авихай Эдри на странице в соцсети X.
هل زوجة السنوار دخلت معه إلى النفق في السادس من أكتوبر وبحوزتها حقيبة لشركة بيركين التي تقدر كلفتها بنحو 32 ألف دولار؟! أترك لكم التعليق.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024
بينما لا يملك سكان غزة الأموال الكافية لخيمة أو للمواد الأساسية نرى أمثلة كثيرة لحب يحيي السنوار وزوجته الخاص للأموال… pic.twitter.com/sGft4Qg9s8
Эдри опубликовал видео, снятое камерой службы безопасности ХАМАС 6 октября 2023 года, накануне масштабной атаки движения на Израиль. На кадрах видно, как еще живой Синвар вместе с женой и тремя детьми идут по тоннелю в бункер. При этом женщина держит в руках дорогую сумку. После этого Синвар несколько раз появлялся перед камерой. Он готовился к долгому нахождению в бункере и носил туда продукты питания.
На этой неделе армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Палестинское движение уже подтвердило его убийство. Там уточнили, что операция была проведена в среду, 16 октября.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности убийства лидера ХАМАС Синвара. Моссад и другие израильские спецслужбы охотились за ним много лет.
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