Илон Маск пообещал каждый день раздавать избирателям по 1 миллиону долларов

Марафон щедрости будет длиться до старта выборов президента США. Но зачем это нужно предпринимателю?
Фото: www.globallookpress.com/Kim Shiflett
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал ежедневно до начала выборов президента США выделять избирателям по одном миллиону долларов в рамках кампании по поддержке кандидата в лидеры Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.
Маск выступил на встрече в поддержку Трампа в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания). По его словам, комитет по политической активности America PAC, созданным в поддержку предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии, будет проводить розыгрыш. Участвуют в нем граждане, подписавшие петицию, которая призывает республиканцев зарегистрироваться для голосования. Причем деньги получить сможет любой зарегистрированный, даже демократ.
Если Маск останется единственным спонсором своего комитета, то ему придется потратить 17 миллионов долларов, чтобы выполнить свое обещание.
Выборы президента США 2024
Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп на встрече с избирателями пообещал исполнить часть американской мечты. Среди тем обсуждения были также миграция, инфляция и украинский вопрос.
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