«Дипломатический переворот»: в Бразилии оценили взаимодействие членов БРИКС

Позднее за стол переговоров посадят Саудовскую Аравию и Иран.

Благодаря БРИКСу его члены — в частности, Индия и Китай — могут решить разные проблемы, в том числе касающиеся границ. Объединение позволяет сделать это. Такое заявление сделал бразильский журналист газеты Пепе Эскобар The Cradle на полях саммита БРИКС в Казани в беседе с 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что нужно объединиться и попытаться построить другую систему международных отношений, чтобы больше не было эксплуатации. По словам журналистам, БРИКС — это новая форма ведения политики.

«Это новая форма ведения политики, которой, по сути, и должна быть политика с тех пор, как Аристотель (древнегреческий философ и ученый. — Прим. ред.) писал о политике 2500 лет назад», — заявил он.

Как отметил Эскобар, между странами-членами БРИКС существует консенсус, они пытаются сесть за стол переговоров, занимаются дипломатией, обмениваются мнениями друг с другом. Сначала государства решают внутренние проблемы, а затем и некоторые противоречия с партнерами.

«Например, Индия и Китай. О чем они объявили сегодня? О том, что они решают свою пограничную проблему, которая существует уже много лет. Конечно, это решение было принято раньше. <…> Это грандиозный дипломатический переворот», — сказал Эскобар.

Однако, продолжил журналист, Нью-Дели и Пекин решили объявить о своем решении перед двусторонней встречей между премьер-министром Индии Нарендры Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС.

В качестве другого примера, подтверждающего разрешение проблем, благодаря БРИКС, Эскобар привел Саудовскую Аравию. Когда страна станет полноправным членом объединения, то ее посадят за стол переговоров с Ираном. Как подчеркнул журналист, этому поспособствовала Россия, а потом и Китай.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. Участие в мероприятии примут участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги первого дня саммита БРИКС. Он закончился «Египетской ночью».