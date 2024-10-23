ВС РФ уничтожили более 280 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

В плен на этом направлении сдались три украинца.

ВС РФ уничтожили более 280 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российская армия продолжает операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

За минувшие сутки российские силы отразили две контратаки противника в районе населенных пунктов Плехово и Покровский. При этом ВС РФ удалось сорвать сами попытки ВСУ атаковать вблизи Зеленого Шляха.

Также российские бойцы нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП „Bradley“ производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За сутки на этом направлении в плен сдались трое украинских боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенные пункты Николаевка и Серебрянка в ДНР.

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