ВС РФ уничтожили более 280 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

В плен на этом направлении сдались три украинца.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российская армия продолжает операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
За минувшие сутки российские силы отразили две контратаки противника в районе населенных пунктов Плехово и Покровский. При этом ВС РФ удалось сорвать сами попытки ВСУ атаковать вблизи Зеленого Шляха.
Также российские бойцы нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.
«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП „Bradley“ производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
За сутки на этом направлении в плен сдались трое украинских боевиков.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенные пункты Николаевка и Серебрянка в ДНР.
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