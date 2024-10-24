«Страховка от непредсказуемости США»: саммит БРИКС в Казани в центре внимания мировых СМИ
NYT: страны-участницы БРИКС хотят получить геополитическую страховку от США
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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«Претендент на мировую гегемонию» не раз менял свою внешнюю политику.
Реакция мировых СМИ на второй день саммита в Казани: в западных медиа сегодня активно обсуждают тему «антиамериканизма». Журналисты констатируют — Глобальный Восток и Глобальный Юг устали от непредсказуемости Штатов.
Об этом пишет The New-York Times. Большинство стран-участниц саммита БРИКС хотят получить геополитическую страховку от действий Вашингтона. В США совсем скоро выборы президента. «Претендент на мировую гегемонию» не раз менял свою внешнюю политику на прямо противоположную — в зависимости от настроений в Белом доме, подчеркивает издание.
Катарский телеканал Al Jazeera считает, что центральная тема саммита — стремление отказаться от западных институтов глобального управления. Россия не только не изолирована, но, наоборот, получила поддержку важных партнеров, таких как Индия, Китай и другие крупные страны.
А британская Gardian одной из главных целей саммита видит ускоренное сокращение числа долларовых транзакций, чтобы ограничить возможности Штатов использовать санкции для навязывания своей политической воли.
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