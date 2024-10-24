«Страховка от непредсказуемости США»: саммит БРИКС в Казани в центре внимания мировых СМИ

Эфирная новость 26 0

NYT: страны-участницы БРИКС хотят получить геополитическую страховку от США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Претендент на мировую гегемонию» не раз менял свою внешнюю политику.

Реакция мировых СМИ на второй день саммита в Казани: в западных медиа сегодня активно обсуждают тему «антиамериканизма». Журналисты констатируют — Глобальный Восток и Глобальный Юг устали от непредсказуемости Штатов.

Об этом пишет The New-York Times. Большинство стран-участниц саммита БРИКС хотят получить геополитическую страховку от действий Вашингтона. В США совсем скоро выборы президента. «Претендент на мировую гегемонию» не раз менял свою внешнюю политику на прямо противоположную — в зависимости от настроений в Белом доме, подчеркивает издание.

Катарский телеканал Al Jazeera считает, что центральная тема саммита — стремление отказаться от западных институтов глобального управления. Россия не только не изолирована, но, наоборот, получила поддержку важных партнеров, таких как Индия, Китай и другие крупные страны.

А британская Gardian одной из главных целей саммита видит ускоренное сокращение числа долларовых транзакций, чтобы ограничить возможности Штатов использовать санкции для навязывания своей политической воли.

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.64
0.05 104.38
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:50
Совпадение? Теракт в Анкаре произошел во время переговоров Путина и Эрдогана
1:34
Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным отстыковался от МКС
1:13
«Страховка от непредсказуемости США»: саммит БРИКС в Казани в центре внимания мировых СМИ
0:55
«У каждого своя история»: в Петербурге проходит фестиваль «Послание к человеку»
0:37
«Коза живет лучше, чем ты»: новый питомец Джигана и Самойловой подворовывает у хозяев
0:05
Влюбился в виртуальную подругу: школьник покончил с собой после общения с нейросетью

Сейчас читают

МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром
Суд на Украине конфисковал имущество певицы Повалий за поддержку России
Неудачный год для Лерчек: что успела натворить звезда интернета
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака