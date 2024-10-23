Путин поднял тост за процветание народов стран БРИКС

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Президент поблагодарил всех присутствующих гостей за участие в саммите.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в рамках саммита БРИКС в Казани предложил тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

Российский лидер также поблагодарил всех присутствующих гостей.

«Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы здесь сегодня. И предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих», — заявил он в ходе торжественного приема.

В данном мероприятии принимают участие главы делегаций стран БРИКС, а также приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в саммите.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибыли главы 24 государств. Участие в мероприятии принимают лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Бразилии оценили взаимодействие членов БРИКС.

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