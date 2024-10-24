До 280 боевиков и 9 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
ВСУ потеряли до 280 боевиков в Курской области за минувшие сутки
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Еще восемь украинцев сдались в плен.
Российские силы продолжают вытеснять боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об успехах ВС РФ, которых удалось достичь за минувшие сутки, сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Так, ВС РФ отразили три контратаки противника в районе населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, а также сорвали попытки врага атаковать вблизи Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки.
Помимо этого, российские силы нанесли ряд успешных ударов по сосредоточению живой силы и техники противника как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.
«За сутки потери ВСУ составили до 280 боевиков, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Кроме того, восемь украинских боевиков сдались в плен ВС РФ.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ призвал украинцев устроить новый майдан.
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