До 280 боевиков и 9 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 17 0

ВСУ потеряли до 280 боевиков в Курской области за минувшие сутки

До 280 боевиков и 9 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область Спецоперация

Еще восемь украинцев сдались в плен.

Российские силы продолжают вытеснять боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об успехах ВС РФ, которых удалось достичь за минувшие сутки, сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Так, ВС РФ отразили три контратаки противника в районе населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, а также сорвали попытки врага атаковать вблизи Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки.

Помимо этого, российские силы нанесли ряд успешных ударов по сосредоточению живой силы и техники противника как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили до 280 боевиков, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Кроме того, восемь украинских боевиков сдались в плен ВС РФ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ призвал украинцев устроить новый майдан.

Тема:
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