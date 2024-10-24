Все больше стран поддерживает идею создания многополярного мира.

США, Запад, а также другие государства развернули оголтелую кампанию против БРИКС. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита БРИКС в Казани.

«Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, не только. Они развернули борьбу за понижение БРИКС. <…> Развернута оголтелая кампания. <…> Не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация. Они могут говорить, что это не так», — сказал.

Все больше стран поддерживает идею создания многополярного мира, что, естественно, не нравится Западу. Лукашенко подчеркнул, что и Белоруссия стала партнером для других участниц БРИКС, и это дает стране надежду на хорошее будущее.

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