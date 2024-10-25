«Любовь не знает границ»: загадочный ухажер осыпал Бузову цветами

Поклонники долгое время ломают голову, с кем же начала встречаться знаменитость.

Таинственный поклонник певицы Ольги Бузовой подарил ей большой букет белых роз с милым посланием: «Только для тебя». Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Еще летом артистка начала намекать, что у нее начался роман с новым мужчиной, но его личность она пока не раскрывает.

«Любовь не знает границ… Возможно это все-таки любовь», — написала она.

Бузова была очень тронута таким подарком, поскольку с раннего утра находилась на съемочной площадке и вернулась в номер без сил.

Мужчина неоднократно делал широкие жесты артистке, несмотря на большое расстояние между ними. Сейчас Бузова находится в Китае на съемках реалити-шоу. Однако для бойфренда, видимо, это не является помехой. Он продолжает радовать певицу, насколько это возможно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова похвасталась новым айфоном.