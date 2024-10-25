«Любовь не знает границ»: загадочный ухажер осыпал Бузову цветами

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 64 0

Ольге Бузовой вручили букет белых роз

«Любовь не знает границ»: загадочный ухажер осыпал Бузову цветами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Поклонники долгое время ломают голову, с кем же начала встречаться знаменитость.

Таинственный поклонник певицы Ольги Бузовой подарил ей большой букет белых роз с милым посланием: «Только для тебя». Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Еще летом артистка начала намекать, что у нее начался роман с новым мужчиной, но его личность она пока не раскрывает.

«Любовь не знает границ… Возможно это все-таки любовь», — написала она.

Бузова была очень тронута таким подарком, поскольку с раннего утра находилась на съемочной площадке и вернулась в номер без сил.

Мужчина неоднократно делал широкие жесты артистке, несмотря на большое расстояние между ними. Сейчас Бузова находится в Китае на съемках реалити-шоу. Однако для бойфренда, видимо, это не является помехой. Он продолжает радовать певицу, насколько это возможно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова похвасталась новым айфоном.

Тема:
Ольга Бузова
21 окт
«Как в тумане»: Бузова затарилась китайскими трусиками на 100 тысяч рублей
15 окт
«Даже за тысячи километров»: возлюбленный устроил сюрприз Бузовой
10 окт
«Ведет себя как выскочка»: что не поделили Ольга Бузова и Ирина Салтыкова
7 окт
Бузова пожелала Губерниеву слушать ее песни каждый день
5 окт
«Пока все не узнают»: Ольга Бузова похвасталась дорогой обновкой
2 окт
Слухи оказались правдой: Костенко подтвердила роман с Тарасовым до его развода
1 окт
«Идеальное утро невесты»: Бузова показала подготовку к важному событию
30 сент
«Кто ее помнит?» — Бузова посмеялась над Салтыковой после оскорбления на шоу
28 сент
«Судилища из-за кустов»: Волочкова дерзко ответила обидевшей Бузову Салтыковой
28 сент
«Ем после шести»: Ольга Бузова поделилась секретом своей стройности
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.74
0.10 104.51
0.13
Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 но...

Последние новости

13:05
Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Мочальникова
12:48
«Думал, что все!» — Константина Легостаева экстренно госпитализировали
12:42
В Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в магазине
12:40
Тайны кошачьей души: понимают ли животные человеческую речь
12:36
«Испытание веры и силы»: Селин Дион впервые появилась на сцене после Олимпиады
12:17
«Важно осознавать»: почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
Призрак дома Ходжсонов: реальная история семьи, столкнувшейся с невидимым злом
В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака