«Любовь не знает границ»: загадочный ухажер осыпал Бузову цветами
Ольге Бузовой вручили букет белых роз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поклонники долгое время ломают голову, с кем же начала встречаться знаменитость.
Таинственный поклонник певицы Ольги Бузовой подарил ей большой букет белых роз с милым посланием: «Только для тебя». Об этом сообщает издание 7Дней.ru.
Еще летом артистка начала намекать, что у нее начался роман с новым мужчиной, но его личность она пока не раскрывает.
«Любовь не знает границ… Возможно это все-таки любовь», — написала она.
Бузова была очень тронута таким подарком, поскольку с раннего утра находилась на съемочной площадке и вернулась в номер без сил.
Мужчина неоднократно делал широкие жесты артистке, несмотря на большое расстояние между ними. Сейчас Бузова находится в Китае на съемках реалити-шоу. Однако для бойфренда, видимо, это не является помехой. Он продолжает радовать певицу, насколько это возможно.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова похвасталась новым айфоном.
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