Путин: ВС РФ окружили около двух тысяч боевиков ВСУ в Курской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Некоторые из них сдаются в плен, им гарантируют жизнь и безопасность.

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России сжимают кольцо вокруг около двух тысяч окруженных боевиков ВСУ в Курской области. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Общими усилиями они (российские военные. — Ред.) создали достаточно надежное кольцо окружения. Сейчас сжимают это кольцо. Приступили к ликвидации этой группировки. По нашим примерным подсчетам, эта территория составляет примерно шесть на 15 километров. Там находится около двух тысяч человек», — сообщил он.

Российский лидер подчеркнул, что украинские боевики предпринимали неоднократные, но безуспешные попытки деблокировать свои подразделения, однако им не удалось ничего сделать. Российские военные успешно отражают все атаки противника.

Путин добавил, что некоторые боевики сдаются в плен, где им гарантируют жизнь, безопасность и нормальное общение.

По словам пленных, ситуация внутри украинского анклава характеризуется хаосом, паникой и отсутствием эффективного управления войсками. Командиры, по словам украинцев, расстреливают боевиков, желающих сдаться и скрывают факт окружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам ВПК на Украине за неделю.

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