«Стал символикой СВО»: Иосиф Пригожин о причине популярности SHAMAN

Он оценил и вероятность заката карьеры певца после окончания спецоперации.

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, стал популярным благодаря началу специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в беседе с RTVI рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Он стал некой символикой периода СВО и стал звездой благодаря вот этим событиям», — сказал продюсер.

Пригожин назвал «вопросом времени» наступление решающего этапа в карьере SHAMAN, так как задачи СВО явно будут выполнены, и спецоперация закончится. Вместе с тем звезде стоит больше акцентироваться на творчестве и только потом думать о создании бренда, отметил продюсер.

Он уточнил, что музыкант мог бы сделать бренд из своей же фамилии — Ярослава Дронова. Продюсер отметил, что это имеет больше шансов на успех, чем недавняя регистрация марки «Я русский».

Причем несколько дней назад SHAMAN объяснил регистрацию товарного знака «Я русский» именно защитой своей репутации. По мнению звезды, подобная фраза стала появляться на различных товарах, даже на лекарствах.

Ранее 5-tv.ru писал, как продюсер Игорь Матвиенко раскрыл, чем SHAMAN занимается после концертов.