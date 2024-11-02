В зоне СВО прошли испытания нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос»
Боевая машина продемонстрировала свои маневренные качества.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В зоне спецоперации провели испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос» и дымовой завесы «Радуга». кадры появились в распоряжении 5-tv.ru
На предоставленных кадрах запечатлен процесс стрельбы машины, которая демонстрирует свои маневренные качества в боевых условиях. Высокая степень подвижности позволяет «Лотосу» эффективно выполнять тактические задачи на поле битвы.
Орудие разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. При утверждении, оно станет заменой самоходному-артиллерийскому орудию (САО) «Нона».
«Апробация (Вооружений — Прим. ред.) <…> проведена успешно», — подытожил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
Кроме того, в видео показано действие специального припаса «Радуга», создающего дымовую завесу, которая помогает скрыть передвижение техники и обеспечивает дополнительную защиту от наблюдения противника, затрудняя ему прицеливание и ведение огня. Такие возможности значительно повышают эффективность боевой машины и ее выживаемость.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки ВСУ.
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