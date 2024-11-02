В зоне СВО прошли испытания нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос»

В зоне спецоперации провели испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос» и дымовой завесы «Радуга». кадры появились в распоряжении 5-tv.ru

На предоставленных кадрах запечатлен процесс стрельбы машины, которая демонстрирует свои маневренные качества в боевых условиях. Высокая степень подвижности позволяет «Лотосу» эффективно выполнять тактические задачи на поле битвы.

Орудие разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. При утверждении, оно станет заменой самоходному-артиллерийскому орудию (САО) «Нона».

«Апробация (Вооружений — Прим. ред.) <…> проведена успешно», — подытожил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Кроме того, в видео показано действие специального припаса «Радуга», создающего дымовую завесу, которая помогает скрыть передвижение техники и обеспечивает дополнительную защиту от наблюдения противника, затрудняя ему прицеливание и ведение огня. Такие возможности значительно повышают эффективность боевой машины и ее выживаемость.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки ВСУ.