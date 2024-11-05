Стали известны первые результаты выборов в США

Трамп и Харрис набрали равное количество голосов на первом избирательном участке
Фото: 5-tv.ru
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Избирательный участок в поселении Диксвилл-Нотч уже завершил свою работу.
На первом в США избирательном участке, который открылся и закрылся в небольшом поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир, завершился подсчет голосов — Дональд Трамп и Камала Харрис набрали равное количество. Об этом сообщает CNN.
«Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили каждый по три голоса в крошечном поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, знаменуя начало дня выборов в населенном пункте, одним из первых в стране заявившем о своих президентских предпочтениях», — уточняется в сообщении издания.
В Диксвилл-Нотч, по информации от 2023 года, проживают всего шесть человек. При этом четверо из них называют себя сторонниками Республиканской партии, а двое — не питают симпатий ни к одному из кандидатов.
Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Правящую Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп признал возможность поражения на выборах.
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