Стали известны первые результаты выборов в США

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 269 0

Трамп и Харрис набрали равное количество голосов на первом избирательном участке

Стали известны первые результаты выборов в США

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Избирательный участок в поселении Диксвилл-Нотч уже завершил свою работу.

На первом в США избирательном участке, который открылся и закрылся в небольшом поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир, завершился подсчет голосов — Дональд Трамп и Камала Харрис набрали равное количество. Об этом сообщает CNN.

«Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили каждый по три голоса в крошечном поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, знаменуя начало дня выборов в населенном пункте, одним из первых в стране заявившем о своих президентских предпочтениях», — уточняется в сообщении издания.

В Диксвилл-Нотч, по информации от 2023 года, проживают всего шесть человек. При этом четверо из них называют себя сторонниками Республиканской партии, а двое — не питают симпатий ни к одному из кандидатов.

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Правящую Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп признал возможность поражения на выборах.

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