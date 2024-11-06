Forbes: ВСУ задействуют Stryker при наступлении ВС РФ в Курской области

Тем временем в украинской армии продолжается кадровый голод.
Фото: www.globallookpress.com/x99
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать американские бронемашины Stryker, чтобы попытаться отбить наступление ВС РФ в Курской области. Об этом пишет Forbes.
«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — указал автор статьи Дэвид Экс.
По его мнению, если командование ВСУ не решит проблему кадрового голода, то бронемашины Stryker станут их единственным спасением.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области обнаружили тела девятерых брошенных боевиков ВСУ.
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