Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

О чем договорились политики?

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency

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Тема:
Выборы президента США 2024

Президент* Украины Владимир Зеленский до официального объявления результатов голосования на выборах президента Соединенных Штатов поздравил с «убедительной победой» кандидата от республиканцев Дональда Трампа. 

«Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой — его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу», — написал Зеленский.

Как отметил глава киевского режима, они с Трампом договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

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Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

По данным телеканала Fox news, Трамп значительно увеличил преимущество над соперницей - он заручился голосами 295 выборщиков. У Харрис их всего 226.

Сам Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны.  Он также спрогнозировал, что Республиканская партия возьмет контроль над сенатом США и сохранит его над Палатой представителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом. Он уже объявил о победе на выборах, а значит, пора звонить Москве и Киеву, чтобы начать выполнять свои обещания.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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