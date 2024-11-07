Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент* Украины Владимир Зеленский до официального объявления результатов голосования на выборах президента Соединенных Штатов поздравил с «убедительной победой» кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой — его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу», — написал Зеленский.

Как отметил глава киевского режима, они с Трампом договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

Читайте также Администрация Байдена намерена успеть выделить Киеву $6 миллиардов

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

По данным телеканала Fox news, Трамп значительно увеличил преимущество над соперницей - он заручился голосами 295 выборщиков. У Харрис их всего 226.

Сам Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также спрогнозировал, что Республиканская партия возьмет контроль над сенатом США и сохранит его над Палатой представителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом. Он уже объявил о победе на выборах, а значит, пора звонить Москве и Киеву, чтобы начать выполнять свои обещания.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.