Артема Чекалина и его экс-супругу Лерчек оставили под домашним арестом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 24 0

Блогеру смягчили условия наказания, в то время как его бывшая жена все еще не может общаться с рядом лиц.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогеров Артема Чекалина и его бывшую жену Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, оставили под домашним арестом по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Против Чекалиных уже возбуждали уголовные дела, однако они были прекращены. 4 октября Троицкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиных уже по новому делу — бывших супругов обвинили в незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов.

По данным следствия, блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в Сети. При этом договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежных финансовых организаций. В учреждения, которые контролируют валютные операции, блогеры отправляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

У Лерчек изъяли российских паспорт, а также запретили общаться с неопределенным кругом лиц.

При этом Чекалину суд наказание смягчил. Ему сняли запрет на общение со всеми близкими родственниками, даже если они являются свидетелями по уголовному делу. Адвокаты Артема сообщили, что довольны решением суда, а их подопечный чувствует себя замечательно и стойко переносит происходящее.

Лерчек и Артем Чекалин останутся под домашним арестом до 26 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во ФСИН опровергли нарушения блогером Лерчек условий домашнего ареста.

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