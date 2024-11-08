«Отточенная работа»: российские военные показали кадры освобождения Антоновки
Российские военные поделились деталями операции по освобождению Антоновки
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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По позициям врага одновременно отработали авиация и установки ТОС.
Российские военные поделились деталями сложнейшей операции по освобождению Антоновки. О том, что населенный пункт полностью находится под контролем наших бойцов, ранее сообщили в оборонном ведомстве.
На кадрах — слаженная и отточенная до мелочей работа. Сначала по позициям противника ударила авиация — точечные взрывы раздались по местам скопления групп ВСУ и их техники. Затем воздушную атаку поддержали тяжелые огнеметные системы. Снаряды ТОСов направили четко по опорным пунктам врага.
Следом одновременно с разных сторон в Антоновку на бронемашинах въехали наши штурмовики, которые зачистили территорию населенного пункта от разрозненных сил украинцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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