По позициям врага одновременно отработали авиация и установки ТОС.

Российские военные поделились деталями сложнейшей операции по освобождению Антоновки. О том, что населенный пункт полностью находится под контролем наших бойцов, ранее сообщили в оборонном ведомстве.

На кадрах — слаженная и отточенная до мелочей работа. Сначала по позициям противника ударила авиация — точечные взрывы раздались по местам скопления групп ВСУ и их техники. Затем воздушную атаку поддержали тяжелые огнеметные системы. Снаряды ТОСов направили четко по опорным пунктам врага.

Следом одновременно с разных сторон в Антоновку на бронемашинах въехали наши штурмовики, которые зачистили территорию населенного пункта от разрозненных сил украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР).