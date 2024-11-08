Путин заявил о двух очагах блокирования боевиков ВСУ на купянском направлении

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Попытки Киева навести понтонные переправы для эвакуации пресекаются российской артиллерией.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска заблокировали украинские формирования на купянском направлении — в зоне ответственности группы «Центр» уже есть два участка, вскоре ожидается третий. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Вот сейчас на некоторых направлениях — на купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока до меня: там два очага блокирования», — сказал Путин

По его словам, на упомянутом направлении в окружении находятся две группировки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в десять и пять тысяч человек. Попытки Киева навести понтонные переправы для эвакуации также пресекаются российской артиллерией. Военное управление все видит, но решения принимаются на политическом уровне.

«В окружении уже находятся и пытаются навести понтонные переправы для того, чтобы частично эвакуироваться хотя бы, но наша артиллерия их мгновенно уничтожает», — заявил Путин.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит ежегодно. Каждый год выбирается новая актуальная тема, сегодняшнее, XXI заседание освещает следующую: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Ранее, писал 5-tv.ru, в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области.

Тема:
Спецоперация
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