Путин заявил о двух очагах блокирования боевиков ВСУ на купянском направлении
Попытки Киева навести понтонные переправы для эвакуации пресекаются российской артиллерией.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru
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Российские войска заблокировали украинские формирования на купянском направлении — в зоне ответственности группы «Центр» уже есть два участка, вскоре ожидается третий. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Вот сейчас на некоторых направлениях — на купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока до меня: там два очага блокирования», — сказал Путин
По его словам, на упомянутом направлении в окружении находятся две группировки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в десять и пять тысяч человек. Попытки Киева навести понтонные переправы для эвакуации также пресекаются российской артиллерией. Военное управление все видит, но решения принимаются на политическом уровне.
«В окружении уже находятся и пытаются навести понтонные переправы для того, чтобы частично эвакуироваться хотя бы, но наша артиллерия их мгновенно уничтожает», — заявил Путин.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит ежегодно. Каждый год выбирается новая актуальная тема, сегодняшнее, XXI заседание освещает следующую: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».
Ранее, писал 5-tv.ru, в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области.
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