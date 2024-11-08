Песков оценил вероятность телефонных переговоров Путина и Трампа

Прежде на заседании клуба «Валдай» президент РФ поздравил экс-главу Белого дома с новой победой на выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к кандидату в президенты США, американскому бизнесмену Дональду Трампу, а также оценил вероятность продолжения диалога.

Как известно, глава РФ поздравил Трампа с победой на выборах в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях мероприятия заявил обозревателю «Известий» Виктору Синеоку, что не исключает возможности скорых телефонных переговоров. Он также подчеркнул, что поздравление Путина стоит приравнивать к официальному и допустил дальнейшее взаимодействие лидеров двух стран.

«Все, что говорит президент, это официально, конечно. Мы просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», — сказал Песков

В рамках пленарного заседания клуба «Валдай» Путин выразил готовность контактировать с Трампом, а также отметил, что не считает зазорным позвонить ему лично. Владимир Владимирович добавил, что если кто-то из представителей Запада хочет возобновить связь, он ничего против не имеет.

Кроме того, Путин высказался о Трампе. По мнению президента РФ, к нему можно относиться по-разному, но он определенно мужественный человек. Трамп не отказался от своих планов возглавить Белый дом несмотря на попытки покушения на его жизнь. Также он неоднократно упоминал намерение возобновить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вмешательстве России в выборы в США.