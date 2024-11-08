Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийские подразделения ежедневно осуществляют огневое воздействие на противника. Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение личного состава ВСУ и передают координаты.

Дальность стрельбы 122-мм гаубиц Д-30 составляет более 15 километров, а высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи в самых сложных условиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.