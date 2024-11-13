На данном направлении работают подразделения группировки войск «Восток».
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска освободили населенный пункт Ровнополь в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На данном направлении работают подразделения группировки войск «Восток». Также бойцы нанесли поражение ВСУ в районах Зеленого Поля, Темировки, Великой Новоселовки и Новодонецкого в ДНР. Потери боевиков составили до 150 убитыми и ранеными, кроме того, противник лишился бронетранспортера, семи автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Caesar» французского производства.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее рассказывал о том, что российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово.
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