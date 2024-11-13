Российские военные освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Восток».

Российские военные освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Ровнополь в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Восток». Также бойцы нанесли поражение ВСУ в районах Зеленого Поля, Темировки, Великой Новоселовки и Новодонецкого в ДНР. Потери боевиков составили до 150 убитыми и ранеными, кроме того, противник лишился бронетранспортера, семи автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Caesar» французского производства.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее рассказывал о том, что российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово.

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