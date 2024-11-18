В Подмосковье сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

В Раменском и Павлово-Посадском городских округах российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Помимо Москвы российские военные отразили атаки в Брянской области. Уничтожено 26 беспилотников. А в Ижевске накануне из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел взрыв в заводском цехе. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На месте работают оперативные службы. Также на производстве выбило стекло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ATACMS вглубь РФ.