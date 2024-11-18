В Подмосковье сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

летевший на Москву беспилотник сбили в Раменском

Фото: Невар Виталий/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Раменском и Павлово-Посадском городских округах российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Помимо Москвы российские военные отразили атаки в Брянской области. Уничтожено 26 беспилотников. А в Ижевске накануне из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел взрыв в заводском цехе. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На месте работают оперативные службы. Также на производстве выбило стекло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ATACMS вглубь РФ.

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