В Подмосковье сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Фото: Невар Виталий/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Раменском и Павлово-Посадском городских округах российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Помимо Москвы российские военные отразили атаки в Брянской области. Уничтожено 26 беспилотников. А в Ижевске накануне из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел взрыв в заводском цехе. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На месте работают оперативные службы. Также на производстве выбило стекло.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ATACMS вглубь РФ.
- 18 нояб
- Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10
- 18 нояб
- Средства ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
- 17 нояб
- Взрыв прогремел в заводском цехе в Ижевске в результате падения беспилотника ВСУ
- 16 нояб
- Силы ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ над регионами РФ
- 15 нояб
- Гладков: ВСУ атаковали Шебекино семью беспилотниками
- 13 нояб
- Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар
- 12 нояб
- Силы ПВО за сутки уничтожили 71 дрон и шесть снарядов HIMARS ВСУ
- 11 нояб
- «Купол Донбасса» сорвал более 140 атак беспилотников ВСУ на ДНР
- 11 нояб
- Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено обломками беспилотника
- 11 нояб
- Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Читайте также
87%
-0.06 105.46
-0.25
Нашли ошибку?